Coop feiert Supercard-Jubiläum mit Migros-Chef

Die «Coopzeitung» hat sich einen Scherz erlaubt: Für das 20-Jahr-Jubiläum der Supercard hat sie den Namen des Migros-Chefs Fabrice Zumbrunnen auf den Kuchen gedruckt. Die Migros findet es lustig.

Dafür wurde der Name des aktuellen Migros-Chefs Fabrice Zumbrunnen verwendet.

In der «Coopzeitung» wurde das Jubiläum der Kundenkarte Supercard gefeiert.

Vor 20 Jahren hat Coop die Kundenkarte Supercard eingeführt. Zum Jubiläum ist in der aktuellen «Coopzeitung» ein Beitrag erschienen. Als Titelbild wurde eine Mitgliederkarte in Tortenform gewählt. Sofort sticht der Name des angeblichen Karteninhabers ins Auge: Fabrice Zumbrunnen. Er ist der aktuelle Migros-Chef.