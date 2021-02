Für die Produzenten von Coop fallen dadurch neue Gebühren an.

Schweizer Lieferanten fühlen sich schlecht behandelt von Coop. Denn seit Mitte Januar wickelt der Detailhändler die Rechnungen von Lieferanten über die Inkassofirma Markant ab. Für die Produzenten fallen dadurch hohe Gebühren an.

Besonders kleine Firmen leiden

Der Schweizerische Gewerbeverband SGV versuchte bereits im Vorfeld des Verfahrens zu intervenieren: Durch die Abrechnung über das Inkassobüro verschlechtern sich die Konditionen der Lieferanten um bis zu 2 Prozent, heisst es in einem Schreiben des SGV an die Coop-Gruppe.

«Man könnte darin einen Missbrauch von Marktmacht vermuten», so Bigler. Auf den Brief des Verbands sei der Detailhändler nicht eingegangen. «Es hiess nur, dass alles normal abgelaufen sei.» Dass die Weko nun ein Verfahren gegen Coop eingeleitet hat, sei richtig, so Bigler.