Köniz BE – Coop gibt im Kleinkrieg mit Aldi nach und zieht Einsprache zurück

Coop und Migros verzögerten die Eröffnung einer Aldi-Filiale in Köniz BE.

In Köniz BE tobt monatelang der Kampf der Detailhändler. Aldi will eine Baracke mitten im Zentrum zu einer Filiale ausbauen. Das war den Platzhirschen ein Dorn im Auge. Nachdem die Gemeinde dem deutschen Händler die Bewilligung erteilt hatte, legten Coop und Migros Beschwerde ein. Wie die «Berner Zeitung» berichtete, machte man sich Sorgen, dass Aldi-Kundinnen und -Kunden die eigenen Parkplätze überrennen würden. Eine Sorge, die nicht unberechtigt ist, denn Migros und Coop bieten zwei Stunden gratis Parkieren an, bei den öffentlichen Parkplätzen kostet das Parkieren von der ersten Minute an.