Wegen Preiskampf - Coop holt sich das neue Cola Zero schon jetzt aus Polen

CO₂-Bilanz von Cola aus Polen

Als Reaktion auf die Rückkehr der Halbliterflasche hat Coca-Cola kürzlich bei Swiss Climate eine Studie zur CO₂-Bilanz von Import-Cola in Auftrag gegeben. Gemäss dieser Studie verursacht Coca-Cola aus Polen eine etwa dreimal so hohe CO₂-Belastung wie Coca-Cola aus der Schweiz. Für den Unterschied gibt es zwei Hauptgründe: Einerseits verursache der Transport aus Polen in die Schweiz eine rund zehnfache Belastung. Andererseits sei aber auch die Primärverpackung in der Schweiz wesentlich umweltfreundlicher. Wegen des hohen Anteils an Recycling-PET seien Schweizer Flaschen eine nur halb so grosse Umweltbelastung wie solche aus Polen.