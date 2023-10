Coop hat eine neue Vorsorgelösung in Zusammenarbeit mit zwei Banken lanciert. Wer ein Konto eröffnet, kann an der Coop-Kasse neu auch Bargeld beziehen.

Coop Finance+ : Coop ist nun die grösste Anbieterin für den Bargeldbezug in der Schweiz

Wer ein Konto bei Coop eröffnet, kann in allen rund 1000 Coop-Supermärkten und Coop-City-Warenhäusern gebührenfrei Bargeld beziehen. Coop

Coops Vorsorgelösung: Darum gehts «Coop Finance+» heisst die neue Spar- und Vorsorgelösung von Coop.

Im Angebot enthalten sind auch Bargeldbezüge an den Kassen aller Coop-Märkte und -Warenhäuser.

Mit der neuen Debitkarte von Coop sei der Bargeldbezug gebührenfrei, so die Detaillistin.

Coop hat «Coop Finance+» lanciert: Kundinnen und Kunden können so Spar- und Privatkonten bei Coop eröffnen, Zahlungen tätigen und für die private Vorsorge in der Säule 3a sparen. Im Angebot enthalten sind auch Bargeldbezüge an den Kassen aller rund 1000 Supermärkte und Coop-City-Warenhäuser.

Gratis Bargeld beziehen

Wer ein Konto eröffne, könne bei Coop mit der Debitkarte gebührenfrei Bargeld beziehen. Neu sei Coop «die grösste Anbieterin von kostenlosen Bargeld-Bezugsmöglichkeiten in der Schweiz»: Niemand biete mehr solche Ausgabestellen für Bargeld an, schreibt Coop in einer Medienmitteilung.

Für das Angebot hat Coop die App «Coop Finance+» herausgebracht, in Kooperation mit dem Technologiepartner Additiv und der Hypothekarbank Lenzburg. Die Kontoführung und die Debitkarte seien kostenlos, sagt Coop.

In die Säule 3a investieren

Bei Coop gibt es nun zudem eine Vorsorgelösung, um in die Säule 3a zu investieren. Coop bietet diese in Zusammenarbeit mit der Liberty-3a-Vorsorgestiftung und der Glarner Kantonalbank als Depotbank und Vermögensverwalterin sowie Vanguard und OLZ als Fondspartner an.

Das Vorsorgevermögen könne man auf Aktien und Obligationen verteilen und schrittweise an das Lebensalter und die verbleibende Zeit bis zur Pensionierung anpassen. Das reduziert laut Coop das Risiko, je näher die Pensionierung rückt. Der Zins auf die Einlagen in die Säule 3a betrage derzeit 1,4 Prozent pro Jahr.