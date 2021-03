Der Frosch sei rund 4 bis 5 Zentimeter gross gewesen. «Zum Glück ist er im Sack geblieben», so Bonadurer weiter. Als sie den Frosch im leeren Beutel entdeckte, habe er sich zunächst kaum bewegt. «Er war wohl noch in einer Art Kältestarre, da ich den Salat zuvor aus dem Kühlschrank holte.» Doch dann habe er sich immer mehr bewegt und wollte flüchten.

Ausgesetzt im Bach

Gekauft hatte die Frau den Salat zwei Tage zuvor in der Coop-Filiale im Seedamm-Center in Pfäffikon SZ. Es habe sich beim Produkt um einen Import aus Frankreich gehandelt, so Bonadurer. Sie wolle den Frosch-Vorfall noch der Detailhändlerin melden. «Das soll schliesslich nicht mehr vorkommen. Denn auch für das Tier ist das ein grosser Stress.»

«Das kommt selten vor»

Doch wie ist der Frosch in den Salat gekommen? Coop-Sprecherin Melanie Grüter sagt zu 20 Minuten: «Der Frosch befand sich vermutlich zwischen den Salatblättern.» Für Coop stehe Qualität und Frische an oberster Stelle. «Dank engmaschiger Kontrollen in der Beschaffungskette kommen solche Fälle bei Coop äusserst selten vor», so die Sprecherin.