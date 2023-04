Milchalternative: Coop lanciert Schweizer Bio-Haferdrink

So produziert Coop in Suhr bei Emmi seinen neuen Bio-Haferdrink.

Coop hat den laut eigenen Angaben «ersten Bio-Haferdrink aus der Schweiz» lanciert: Der Detaillist verkauft den von Bio Suisse zertifizierten Drink schweizweit, in zwei Versionen, unter der Eigenmarke Karma. Der «Bio-Haferdrink Natur» kostet in der 1-Liter-Packung 3.25 Franken, der «Bio-Haferdrink Barista» 3.75 Franken.

Der Hafer für den Drink stamme aus Schweizer Anbau, sagt Coop, die Produktion erfolge in der Emmi-Molkerei in Suhr. Für die Lancierung hat Coop am 26. April diverse Schweizer Medien nach Suhr eingeladen, auch 20 Minuten war vor Ort. Impressionen der Produktionsanlage findest du in der Bildergalerie.