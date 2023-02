Detailhandel : Coop macht 562 Millionen Franken Gewinn

Coop wuchs im abgelaufenen Jahr kräftig und erzielte einen Umsatz von 34,2 Milliarden Franken. Dies entspricht einer Zunahme von 7,3 Prozent. Kostensteigerungen von rund 250 Millionen Franken seien zu Lasten des Gewinns selbst getragen und nicht an die Kundinnen und Kunden weitergegeben worden, wie Coop mitteilt. Der Gewinn lag mit 562 Millionen Franken leicht über dem Vorjahr und werde vollumfänglich in das Unternehmen reinvestiert.



Sowohl die Sparte Detailhandel als auch Grosshandel / Produktion legten im Umsatz klar zu. Der Detailhandel wuchs um 304 Millionen Franken auf 19,9 Milliarden Franken, der Bereich Grosshandel / Produktion um über zwei Milliarden Franken auf 15,7 Milliarden Franken.



Damit weise Coop in einem «herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld mit gestiegenen Betriebskosten» einen stabilen Gewinn aus. Das Eigenkapital belief sich auf 52,1 Prozent der Bilanzsumme. Coop stehe somit weiterhin auf einem «grundsoliden finanziellen Fundament». Per Ende 2022 beschäftigte Coop insgesamt 94’790 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Schweiz habe die Anzahl der Beschäftigten um 286 zugenommen.