Coop-Restaurants bieten Kaffee neu auch mit veganer Milch an

Coop bietet in seinen Restaurants ab 28. November eine vegane Milchalternative an: Wer einen Kaffee trinkt, kann diesen neu auch mit dem Bio-Haferdrink von Karma kombinieren. Er ist vegan und glutenfrei. Die Coop-Restaurants bieten ausserdem laktosefreie Milch und den Bio-Knospe-Kuhmilch-Drink an.