Tschüss, Papier-Wahnsinn  – Coop stoppt den automatischen Ausdruck der Kassenzettel

… den Karma- und Sapori-Verkaufsstellen sowie bei Coop to go nicht mehr automatisch ausgedruckt.

Coop will den sinnlosen Papier-Verschleiss an den Kassen eindämmen.

Coop stoppt daher per sofort den automatischen Ausdruck der Zettel an allen Kassen.

Sie liegen oft in und vor den Filialen auf dem Boden oder landen nach einmaligem Anschauen direkt im Abfall: Die automatisch ausgedruckten Kassenzettel. Den unnötigen Zettel-Wahnsinn will Coop nun weiter eingrenzen.

An den bedienten Kassen druckt der Detailhändler die Quittungen ab Dienstag nicht mehr automatisch, wie Coop in einer Mitteilung schreibt. Den Zettel gibt es dann nur noch bei Bedarf. Coop führt die Änderung in den Coop-Supermärkten, den Lebensmittelabteilungen der Coop-City-Warenhäuser, den Karma- und Sapori-Verkaufsstellen sowie bei Coop to go ein.