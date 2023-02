Zürich: Arbeiter mussten Baustelle geheim halten

Ende 2022 wurde eine weitere Fililae im Einkaufszentrum Letzipark in Zürich eröffnet. Die Arbeiter wurden nach einer behördlich verhängten Bau-Pause dazu aufgefordert, versteckt weiter zu arbeiten.

Seit Ende vergangenen Jahres befindet sich im Einkaufszentrum Letzipark eine Filiale der Poulet-Kette Popeyes. Die Bauherrschaft wollte die Filiale vermutlich so schnell wie möglich eröffnen. Dokumente, die dem «Blick» vorliegen, zeigen, dass zuerst gar keine Bewilligung bei den Behörden eingeholt wurde.

Die zuständige Baukontrolle wurde allerdings bereits wenige Wochen nach dem heimlichen Baustart auf das Projekt aufmerksam und verordnete im Oktober 2022 eine Bau-Pause. Trotz dieser sollten die Arbeiter die Filiale weiter bauen. Am Tag nach der verhängten Pause erhielten die Arbeiter ein Mail, in dem es heisst, man solle die Tür zum Popeyes im EG möglichst immer geschlossen halten. «Keine Baumaterialien, kein Müll, kein Lärm, keine Fahrzeuge oder ähnliches vor der Baustelle deponieren und parkieren. Es darf von aussen nicht aussehen wie eine Baustelle!», heisst es in einem Mail-Auszug.