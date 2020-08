Jeden Freitag im Print Coop und 20 Minuten lancieren

gemeinsam «Coopzeitung Weekend»

Die beiden grössten Zeitungen in der Schweiz spannen zusammen, um ein neues, trendiges Magazin kurz vor dem Wochenende zu lancieren. Ab sofort erscheint «Coopzeitung Weekend» jeden Freitag dreisprachig in der Bundmitte von 20 Minuten.

Das Magazin erscheint in drei Landessprachen in 20 Minuten, 20 Minutes und 20 Minuti.

Die Coopzeitung und 20 Minuten lancieren mit «Coopzeitung Weekend» ein Magazin für den perfekten Start ins Wochenende. Die Zeitung wird einmal pro Woche jeweils am Freitag mit einem Umfang von 16 Seiten als Zeitung in der Zeitung in der Bundmitte von 20 Minuten erscheinen. Die erste Ausgabe wird am 21. August 2020 publiziert.