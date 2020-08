Traurig 19.08.2020, 09:18

Finde das super Idee nur muss die Uhrzeit auch angepasst werden. Vielleicht 1 h vormittags und eine nachmittags oder abends. Warum? Ich habe einen Sohn mit einer leichten form von Autismus . Als Kleinkind bis ca 6 Jahren war es der Horror einkaufen zu gehen. Diagnose kam erst mit 7 Jahren , da verstand ich auch erst , warum das so ist. Leichte Form ist schwierig , da man es nicht so schnell sieht. Heute hat er mehr oder weniger gelernt damit um zugehen. Dank Therapien, Zeit, Reife und erklären. (12 Jahre) Für Autisten, asberger,adhs usw ist es echt schlimm. Würde mir wünschen das man mehr Toleranz zeigt und Rücksicht nimmt. Es war nicht nur eine schwierige Zeit für meinen Sohn sondern auch uns Eltern. Das Selbstbewusstsein meines Sohnes hat die 6jahre sehr gelitten ,da ja niemand für sein Leiden Verständnis hatte. Auch ich als Mutter nicht! Leider , heute tut es mir sehr leid . Es hiess immer stell dich nicht so an , hör auf zu heulen usw. traurig!!!