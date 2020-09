Ende September soll der Schritt auch in Restaurants vollzogen werden.

Bereits ab morgen Montag wird in Filialen kein Plastikbesteck mehr erhältlich sein.

Coop will seinen Plastik-Fussabdruck reduzieren. Der Schweizer Detailhandels-Riese verbannt ab morgen Montag Plastikbesteck aus seinen Filialen. Ende September sollen auch die Restaurants folgen. Dies berichtet die «NZZ am Sonntag» (Artikel ist kostenpflichtig). «Alternativen zu Einwegplastik sind ein Kundenbedürfnis», sagte eine Sprecherin zu der Zeitung. Als Alternative will Coop Holzbesteck verwenden, das Kundinnen und Kunden für 0.10 Franken kaufen können. Dieses sei spülmaschinenfest und wiederverwendbar.