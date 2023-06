Frau kündigte: Coop verbietet Kopftücher für Mitarbeitende im Verkauf

A.T. ist enttäuscht, dass sie bei Coop im Verkauf nicht mit einem Kopftuch arbeiten darf und kündigte ihren Job.

A.T.* arbeitet seit zwölf Jahren bei Coop, unter anderem an der Kasse. Die Muslimin hat sich intensiv mit ihrer Religion auseinandergesetzt. «Ich war schon immer sehr religiös. Ich suchte nach mehr Spiritualität in meinem Leben und las mehrere Bücher wie den Koran. Im Mai fühlte ich mich dazu bereit, meine Religion gegen aussen zu repräsentieren und ein Kopftuch zu tragen», sagt die dreifache Mutter.