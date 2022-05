Reaktion auf Ukraine-Krieg: Coop verkauft sein Russland-Geschäft

Mit seinem Tochterunternehmen Transgourmet ist Coop in sieben Ländern vertreten. Bis vor Kurzem waren es noch acht – denn auch in Russland war Coop mit Transgourmet tätig. Doch wie die «NZZ am Sonntag» schreibt, hat der Schweizer Detailhändler das Russland-Geschäft an das Management vor Ort verkauft.