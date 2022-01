Geschäftszahlen 2021 – Coop wuchs auch im zweiten Corona-Jahr weiterhin kräftig

1 / 4 Coop hat am Donnerstag die Geschäftszahlen fürs Jahr 2021 präsentiert. 20min/Simon Glauser Die unterschiedlichen Unternehmensbereiche erwirtschafteten insgesamt einen Umsatz von 31,8 Milliarden Franken. 20min/Michael Scherrer Im Detailhandel konnte der zweitgrösste Anbieter im Land, nach der Migros, eine Steigerung von 2,6 Prozent auf einen Gesamtumsatz von 19,6 Milliarden Franken hinlegen. Coop

Darum gehts Coop hat seine Geschäftszahlen fürs Jahr 2021 präsentiert.

Die Gruppe konnte einen Umsatz von 31,8 Milliarden Franken erzielen.

Damit steigerte sich der zweitgrösste Detailhändler des Landes gegenüber dem Rekord-Vorjahr noch einmal.

Coop hat am Donnerstag seine Geschäftszahlen für das Jahr 2021 präsentiert. In der Unternehmenszentrale in Basel darf man sich in sämtlichen Geschäftsbereichen über Wachstumsraten freuen – teilweise sogar zweistellig. Das Unternehmen erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 31,8 Milliarden Franken. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einer Steigerung von 1,6 Milliarden Franken.

Baumärkte befeuerten Wachstum im Online-Segment

Die Auswirkungen der anhaltenden Corona-Pandemie haben also nur bedingt auf den Wachstumskurs des Unternehmens gedrückt. Wie Coop in einer Mitteilung am Donnerstag schreibt, konnte die Detailhandelssparte des Unternehmens das «Niveau des Rekord-Vorjahres» mit einem Nettoerlös von 12,1 Milliarden Franken halten. In den Fachmärkten der Gruppe, die im Frühjahr aufgrund des neuerlichen Shutdowns teilweise geschlossen werden mussten, resultierte noch immer ein Wachstum von 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Neben dem Detailhandel konnte auch das zweite Standbein von Coop – der Grosshandel resp. die Produktion zulegen. In diesem Geschäftsbereich waren es sogar 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Kräftig dazu beigetragen hat die Coop-Tochter Transgourmet mit einem Umsatz von 9,1 Milliarden Franken. Wie das Unternehmen schreibt, konnte Transgourmet, das in ganz Europa aktiv ist, den neuerlichen pandemiebedingten Schliessungen trotzen. Auch das Onlinegeschäft von Coop entwickelte sich positiv. Mit einem Umsatz von drei Milliarden Franken wuchsen Coop.ch, Microspot.ch und Co im zweistelligen Bereich gegenüber dem Vorjahr (+13,4 Prozent). Besonders heraus sticht die Sparte Baumärkte. Auch dank dem Zukauf von Jumbo resultierte hier ein Wachstum von 27,1 Prozent gegenüber 2020.

