Talk mit Coop-Chef Philipp Wyss : «Coop wurde von Deutschen überrannt – wir mussten Aktionen stoppen»

Spargeln aus dem Ausland sind für viele ein No-go. Coop-Chef Philipp Wyss sagt, warum der Detailhändler nicht darauf verzichten will. Am Mittwoch hat er Fragen der 20-Minuten-Community beantwortet und sich auch zu Alkohol in der Migros geäussert.