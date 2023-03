Nach 13 Jahren in einem Fluss wurde diese Kamera gefunden

Die SD-Karte, von der diese Fotos stammen, lag 13 Jahre lang in einem Fluss.

Vor 13 Jahren machte Coral Amayi mit Freunden eine Schlauchboot-Tour auf einem Fluss in Colorado. Dabei fiel sie aus dem Boot und verlor ihre Kamera. «Als ich am Ufer ankam, war die kleine Schnur, mit der die Kamera befestigt war, gerissen», erzählt sie gegenüber «Today».

Zwei Jahre darauf wiederholte sich die Geschichte

2012 geschah ihr fast das Gleiche noch mal. Nach einer Hochzeit unternahm sie eine Rafting-Tour und verlor erneut ihre Kamera mit vielen Bildern der Hochzeit und einem vorhergegangenen einmonatigen Roadtrip. Ein Paddel habe sich im Umhängeband der Kamera verfangen und diese in den Fluss geworfen.

So sieht die Kamera nach 13 Jahren in einem Fluss aus.

Sie habe noch lange an die Kameras gedacht, doch nach einigen Jahren habe sie die Hoffnung, die Bilder je wieder zu sehen, aufgegeben. Doch da kam Spencer Greiner ins Spiel. Beim Fischen entdeckte er die Kamera, die Coral 2010 verloren hatte.

Obwohl die Kamera einen Totalschaden hat, funktioniert die SD-Karte

Er postete einige der Fotos in eine lokale Facebook-Gruppe und innerhalb einer Stunde kommentierte der Bräutigam den Beitrag. Greiner konnte es fast nicht fassen: «Ich konnte nicht glauben, dass ich so schnell jemanden auf den Fotos finden konnte.»

Wenig später waren die beiden in Kontakt und fanden heraus, dass sie sogar gemeinsame Freunde hatten. Coral konnte sich nicht mehr genau an die Fotos erinnern und schwelgte glücklich in Erinnerungen, als sie die Bilder durchging.