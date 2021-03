Sie will mit dem Stadtrat Zürich aus der Corona-Krise führen.

Jetzt ist es klar. Die Stadtpräsidentin Corine Mauch tritt im nächsten Februar zur Wiederwahl an. Ebenfalls stellen sich der Hochbauvorsteher André Odermatt und der Sozialvorsteher Raphael Golta erneut auf, schreibt die SP Zürich in einer Mitteilung. Somit tritt, mit der Ausnahme von AL-Stadtrat Richard Wolff, das gesamte Gremium 2022 erneut an.