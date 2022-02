Am Freitag gibt es den Super-G – Corinne Suter tritt mit Selbstvertrauen und Haferflocken bei Olympia an 

An den vergangenen beiden Weltmeisterschaften lieferte Suter stets ab. Sie hat also schon mehrfach gezeigt, dass sie bereit ist am Tag X. Schon vier WM-Medaillen stehen bei ihr zu Buche. An Olympia fehlt der 27-Jährigen noch das Edelmetall. Vor vier Jahren in Pyeongchang schaffte sie es in der Abfahrt immerhin auf den sechsten Platz und sicherte sich so ein Olympia-Diplom.