Verzasca-Staumauer

Corinne Suter wagt den berühmten 007-Bungee-Sprung

Das Schweizer Ski-Ass Corinne Suter hat am Samstag einen Bungee-Sprung von der Verzasca-Staumauer gemacht. Der Staudamm wurde durch den James-Bond-Film «GoldenEye» berühmt.

An Pfingsten hat sich Corinne Suter an der Verzasca-Staumauer bei einem Bungee-Sprung gut 220 Meter in die Tiefe gestürzt.

Am Pfingst-Wochenende war Suter mit Freunden im Verzascatal unterwegs. Auf der berühmten Staumauer wagte sie einen spektakulären Bungee-Sprung. Ganze 220 Meter geht es bei der Verzasca-Mauer in die Tiefe. Ihr atemberaubendes Erlebnis teilte sie mit ihren Fans auf Instagram. Suter scheint den Fall genossen zu haben: «Holy moly, it was fun», schrieb Suter auf Instagram nach ihrem Sprung. Ihre Follower zollten der Skifahrerin daraufhin ordentlich Respekt: «Muetig so wie im Skifahre», schreibt ein Fan. Andere sind eher besorgt um ihren Ski-Star: «Omg, mir bruche di no!» schreibt ein Anderer.