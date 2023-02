5 besondere Cornflakes-Alternativen

Mini-Pancake-Bowl

Für viele ist am Morgen nichts befriedigender, als ein auf munzigen Pancakes gebettetes Stück Butter beim Zerlaufen zuzusehen. Das sagen jedenfalls die hohen Klickzahlen des viralen Tiktok-Foodtrends #minipancakes aus. Die Schweizer Influencerin Victoria Steiner ist auch schon Fan:

Du kannst die kleinen Pfannküchlein auch in einer Schüssel mit Milch geniessen – als Ersatz zu Cornflakes. Dann ist auch von Mini-Pancake-Cereals die Rede. Hier gehts zum Mini-Pancake-Rezept . Und apropos Mini: Dasselbe geht auch mit Mini-Gipfeli (siehe Tiktok unten). Oder mit Mini-Zimtschnecken .

Müesli mit O-Saft

Statt nach Cerealien-Alternativen zu suchen, kann aber natürlich auch die (Pflanzen-)Milch ersetzt werden. In den USA ist es weit verbreitet, Müesli in Orangensaft zu tränken . Du schlägst zum Zmorge dann gleich zwei Fliegen mit einer Klappe und du sparst dir den Abwasch des Saft-Glases – man hat morgens schliesslich wenig Zeit.

Was frühstückst du?

Lucky Charms French Toast

Statt in einer Müeslischüssel herumzulöffeln, stehst du eher auf ein reichhaltiges Frühstück im US-amerikanischen Stil? Dieses Rezept für French Toast der anderen Art eignet sich vor allem für einen späten Sonntagmorgen zum Brunch und hält locker bis zum frühen Abend vor. Es besteht aus einer Art italienischem Milchbrötchen, das von Frischkäse-Zuckerguss ummantelt wird.

Als Crumble-Topping benötigst du eine Tasse Lucky Charms Cornflakes und abschliessend erhält das Ganze noch eine Schlagrahm-Marshmallow-Krone. Die Lucky Charms Cornflakes sind in der Schweiz zum Beispiel in der Stadtzürcher Filiale von Orell Füssli, bei Lolipop oder in der ausländischen Süssigkeiten-Abteilung oder online erhältlich.