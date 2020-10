Damit häufen sich die Meldungen der Spieler, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Im Eishockey und im Fussball. So befinden sich derzeit auch Fribourg und Lugano in Quarantäne. Und der Klassiker FC Zürich – FC Basel wurde am Sonntag kurz vor dem Anpfiff abgesagt, weil sich ein Spieler mit Corona infiziert hatte und sich das gesamte Basler Team in Isolation begeben musste.