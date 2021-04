Nach Real Madrid hat nun auch der FC Bayern einen Corona-Fall vor dem Champions-League-Hinspiel gegen PSG vom Mittwoch. Der deutsche Nationalspieler Serge Gnabry wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne, so der Club in einer Mitteilung.

Schon an der Pressekonferenz am Nachmittag sprach Trainer Flick von «Halsschmerzen» beim Flügelstürmer. Gnabry verbrachte bereits einmal aufgrund des Coronavirus fünf Tage in Quarantäne. Im Oktober stellte sich ein positiver Corona-Test allerdings als Falsch-Diagnose heraus. Die Bayern müssen gegen PSG nun also neben Lewandowski, der sich bei seiner Länderspielreise verletzte, auch auf den möglichen Ersatz Gnabry verzichten.