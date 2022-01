Rast, Danioth und Meillard - Corona-Alarm im Schweizer Skiteam – drei Athletinnen fallen aus

Das Team wird nun deutlich verkleinert an den Start gehen. Mit Michelle Gisin, Wendy Holdener, Elena Stoffel und Selina Egloff sind nur noch vier Athletinnen am Dienstag dabei. Es ist nicht der erste Corona-Fall bei den Schweizer Frauen in den vergangenen Wochen. Lara Gut-Behrami fehlte aufgrund ihres positiven Tests mehrere Rennen. Nicht umsonst schlug Renndirektor Markus Waldner Alarm. «Der Skiweltcup hängt am seidenen Faden. Sollten wir bis Olympia im Februar heil durchkommen und dort wirklich alle weltbesten Athleten am Start stehen, dann grenzt das an ein Wunder», so Waldner.