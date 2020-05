Umstrittene schutzmassnahme

Corona-Ampeln machen Autofahrer wütend

Fussgänger in der Stadt Bern müssen nicht mehr den roten Ampelknopf drücken, um Strassen überqueren zu können. Velo- und Autofahrer sehen sich im Nachteil.

Wer in Bern eine Strassen überqueren will, musste bislang den roten Ampelknopf drücken, um grünes Licht zu bekommen. In Zeiten von Corona für viele Menschen eine widerwillige Routine. Doch diese ist jetzt nicht mehr nötig: «Fussgänger können nun eine Strasse queren, ohne den Drücker anfassen zu müssen», sagt der städtische Verkehrsplaner Karl Vogel gegenüber dem «Bund». 56 von 80 Ampeln hat die Stadt Bern auf eine sogenannte «Daueranmeldung für Fussgänger» umgestellt. Das soll die Fussgänger besser vor dem Coronavirus schützen.