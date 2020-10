Allein am Donnerstag wurden in der Bevölkerung gesamthaft 115 neue Fälle gemeldet, wie es im Corona-Bulletin des Kantonalen Krisenstabs heisst. Eine Person sei an den Folgen einer Covid-Erkrankung verstorben. Derweil befänden sich 29 Infizierte im Spital, davon müssten vier beatmet werden. In Alters- und Pflegeheimen seien aktuell 18 Fälle bekannt.