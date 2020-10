Laut deutschen Augenärzten : Corona-Ansteckung über die Augen ist eher unwahrscheinlich

Noch immer gibt es viele Unklarheiten zur Ansteckung mit dem Coronavirus. Laut deutschen Ärzten ist eine Ansteckung über die Augen aber eher undenkbar.

Einige Studien postulieren Lange zufolge, dass eine Ansteckung über die Bindehaut möglich ist. Es sei jedoch noch nicht eindeutig geklärt, ob die Zellen der Augenoberfläche genügend Eintrittspforten hätten. In keiner der Proben von 46 untersuchten Menschen seien relevante Mengen der für Corona wichtigen Rezeptoren ACE-2 oder TMPRSS2 in der Bindehaut festgestellt worden, sagte Lange, der an dieser Studie beteiligt war. Andere Forscher hatten in der Augenhornhaut Hinweise auf diese Rezeptoren gefunden, allerdings eine tatsächliche Corona-Übertragung darüber nicht geprüft.