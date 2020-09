1 / 8 So sieht die Swiss-Covid-App aus. Sie funktioniert wie folgt: KEYSTONE Die App kann mittels Bluetooth andere Telefone, auf der die App ebenfalls installiert ist, erkennen. KEYSTONE Halten sich die beiden Telefone länger als 15 Minuten in weniger als 1,5 Metern Abstand zueinander auf, werden die Daten des jeweils anderen Smartphones gespeichert. KEYSTONE

Darum gehts Contact-Tracing-Apps können auch schon bei geringen Download-Zahlen helfen.

Wird eine solche App nur von 15 Prozent der Bevölkerung genutzt, können bereits über 10 Prozent der Todesfälle verhindert werden.

Je mehr Personen solche Apps verwenden, desto mehr steigt diese Prozentzahl.

Das zeigt eine neue Studie der Oxford University und Google.

Seit etwas mehr als zwei Monaten gibt es in der Schweiz nun die Swiss-Covid-App. Es handelt sich dabei um die Schweizer Contact-Tracing-App, um Ansteckungsketten zu verfolgen und allfällige weitere Ausbreitungen des Virus zu verhindern. Dass eine solche App nützlich ist, ist in wissenschaftlichen Kreisen unbestritten. Darüber, wie wirksam das Contact-Tracing bei nur geringen Download-Zahlen solcher Apps ist, konnte bisher allerdings nur spekuliert werden.

Lange Zeit hiess es, dass Apps wie die Swiss-Covid-App vor allem dann nützlich seien, wenn mindestens 60 Prozent der Bevölkerung sie aktiviert haben. Wie eine neue Studie der Oxford University in Zusammenarbeit mit Google zeigt, ist dem aber nicht so. Den Forschenden zufolge wirken Contact-Tracing-Apps bereits dann, wenn nur wenige Prozent der Bevölkerung die Applikation nutzen.

Geringe Nutzung hilft auch

Mithilfe von automatischen Simulationen konnten die Wissenschaftler testen, wie sich die Nutzung von Contact-Tracing-Apps von verschiedenen Prozentzahlen der Bevölkerung auf die Ausbreitung des Virus und die Todesraten auswirkt. So konnte beispielsweise festgestellt werden, dass in einer Bevölkerung, in der 75 Prozent eine Corona-App nutzen, rund 78 Prozent aller Todesfälle verhindert werden könnten. Ausserdem käme es zu 81 Prozent weniger Infektionen.

Aber auch schon eine Nutzung von nur 15 Prozent der Bevölkerung zeigt signifikante Resultate. Hierbei könnten 11,8 Prozent der Todesfälle verhindert werden. Darüber hinaus würden sich 15 Prozent weniger mit Covid-19 infizieren.

Zahlen in der Schweiz

Die Swiss-Covid-App hat laut NZZ bis zum 28. August rund 1,52 Millionen Nutzer verzeichnet. Das sind rund 17,3 Prozent der Bevölkerung. Es ist also davon auszugehen, dass etwas mehr als 10 Prozent der Todesfälle in der Schweiz dank dieser Corona-App verhindert worden sind. Wie die Studie aber zeigt, steigt diese Prozentzahl mit einem Anstieg an Nutzern stetig an. Es ist also nach wie vor ratsam, die App herunterzuladen und sie zu aktivieren, damit mehr Todesfälle verhindert und Ansteckungen vermieden werden können.

Die Autoren der Studie hoffen, dass ihre Resultate Klarheit in das Wirrwar an Informationen über Contact-Tracing-Apps bringen können, wie «MIT Technology Review» schreibt. In den letzten Monaten seien viele verschiedene Technologien vorgestellt worden, die im Kampf gegen das Coronavirus helfen sollen, ohne dass wirklich verstanden werde, wie diese Technologien wirken.

Tech-Giganten helfen mit

Contact-Tracing-Methoden – ob digital oder mit Papier und Stift – könnten auch dazu führen, dass weniger häufig Quarantänen verhängt werden und der Rückgang zum normalen Leben und einer normalen Wirtschaft schneller vorgenommen werden kann, so die Wissenschaftler. Dies haben auch Google und Apple erkannt und angekündigt, ihren Teil dazu beitragen zu wollen.

So haben die Tech-Giganten am Dienstag mitgeteilt, dass sie in ihren jeweiligen Betriebssystemen neu eigene Corona-Warnsysteme lancieren. Konkret geht es um ein System, das Google und Apple Exposure Notification Express, also Kontakt-Benachrichtigungs-Express nennen. Dieser ist dazu gedacht, in Regionen zu helfen, in welchen die Behörden keine eigenständige Warn-App lanciert haben. So soll sich die Bevölkerung dennoch besser vor potenziellen Ansteckungen schützen können.