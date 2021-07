13 Ansteckungen - Corona Ausbruch nach Italien-Viertelfinal in Basler Partymeile

1 / 1 Steinenvorstadt, Stimmungsbilder am Freitag Abend, 4.6.21. Fotos kostas maros Sympbolbild kostas maros © Tamedia AG

Das Contact Tracing Team des Basler Gesundheitsdepartementes musste feststellen, dass in und um die Bücheli Bar in der Steinenvorstadt ein Ausbruch stattgefunden hat. Wie das Gesundheitsdepartement am Montag mitteilte, betrifft es das Public Viewing zu den EM-Viertelfinalspielen der Schweiz gegen Spanien und Belgien gegen Italien am 2. Juli 2021. Mittlerweile stünden 13 neu infizierte Personen fest, welche sich am 2. Juli 2021 in oder um die Bücheli Bar aufgehalten haben.

Das Gesundheitsdepartement nun ruft die Besucherinnen und Besucher der Bücheli Bar zum Zeitpunkt der Spiele auf, sich schnellstmöglich testen zu lassen. Ziel ist es, weitere Neuansteckungen zu verhindern. Auch die Bücheli Bar hat ihre Gäste mittlerweile über Social Media aufgerufen, sich so rasch wie möglich testen zu lassen.

Weiter verzeichnet das Gesundheitsdepartement bisher elf weitere Fälle, bei denen von einer Ansteckung in Clubs ausgegangen wird. Diese elf Ansteckungen verteilen sich auf Events in zwei unterschiedlichen Clubs. Da die Testempfehlungen für die dortigen Events erst kürzlich an alle Besucherinnen und Besucher kommuniziert wurden, ist diese Zahl noch nicht als abschliessend zu bewerten.