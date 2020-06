Über 650 Mitarbeiter positiv getestet

Corona-Ausbruch bei deutschem Fleischgrossfabrikanten

Bei einem deutschen Schlachtbetrieb haben sich seit Beginn der Woche über 650 Angestellte mit dem Coronavirus infiziert.

In einem provisorischen Testzentrum wird jetzt die Belegschaft des Fleischkonzerns Tönnies getestet, aber auch Mitarbeiter des Landkreises. Bis zu 500 Menschen sollen täglich getestet werden.

Beim Schlachtereibetrieb in Rheda-Wiedenbrück im Bundesland Nordrhein-Westfalen sind seit Anfang der Woche über 650 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Mit über 650 Neuinfizierten allein seit Anfang der Woche nimmt ein Corona-Ausbruch bei dem deutschen Schlachtereibetrieb Tönnies immer grössere Ausmasse an.

Am Mittwochnachmittag verkündete der Schlachthof und Fleisch-Zerlegebetrieb in Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen), dass 400 Mitarbeiter posititv auf das Coronavirus getestet wurden. Wenige Stunden später sind es bereits 657 Infizierte.

Am Dienstag hatte das Unternehmen von 128 positiv auf das Virus getesteten Mitarbeitern gesprochen und Massnahmen zugesagt, die Ausbreitung einzudämmen.

«Die Firma muss ihre Produktion runterfahren»

Bei einem grossangelegten Corona-Reihentest durch die Gesundheitsbehörden nach einem Ausbruch in einer Fleischfabrik im Kreis Coesfeld (ebenfalls NRW) im Mai waren bei Tönnies zunächst nur wenige Fälle festgestellt worden. Nach Unternehmensangaben wurde allerdings bei späteren Tests ein Infektionsherd identifiziert. Obwohl alle Kontaktpersonen vorsorglich in Quarantäne geschickt worden seien, habe es weitere Infektionen in dem Schweinefleisch-Zerlegebetrieb gegeben.