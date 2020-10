Rund 20 Personen leben im Durchgangszentrum Urdorf, einem Bunker ohne Tageslicht. Nun wurden mehrere von ihnen positiv auf das Coronavirus getestet, wie 20 Minuten weiss. Mittlerweile sind Bewohner in das ehemalige Pflegezentrum Erlenhof an der Zürcher Lagerstrasse gebracht worden. Um die Behörden bei der Betreuung der abgewiesenen Asylsuchenden in der Quarantäne zu unterstützen, sind am Freitagvormittag notfallmässig Zivilschützer aufgeboten worden. Wie lang ihr Einsatz dauert, ist noch nicht bekannt.