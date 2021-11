Glühwein und Co. : Corona bedeutet ungewisse Saison für Weihnachtsmärkte

Diese Woche starten vereinzelt schon die Weihnachtsmärkte in der Schweiz. Weihnachtsstimmung unter 3G-Bestimmungen oder doch nicht? Während man sich in Bern auf die Eröffnung Ende des Monats freut, gibt es in Grenchen dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt.

Das letzte Jahr war für die Betreiber der Pop-Up-Bar Øscår Elch in Bern eine Katastrophe. Sie durften zu m Anb eginn gerade einmal 100 Gäste gleichzeitig bewirten. Platz hätten sie für 1000 Leute. Nur eine Woche später durften wegen noch strengerer Auflagen sogar nur noch 50 Leute Glühwein trinken. Organisator Camil Schmid erinnert sich an diese durchzogene Zeit nur ungern. Der Aufwand, beim Aufbau, mit dem Personal und Sicherheitskräften war gleich gross wie sonst, aber rentiert hat es sich nur bis 23 Uhr, beziehungsweise 19 Uhr, die Bar zu betreiben. Camil Schmid erhofft sich nun ein besseres Jahr und wird um jeden Preis aufmachen, auch mit 3G-Auflagen, wenn nötig.

Ein a nderes Bild s i eht man i n Grenchen, Kanton Solothurn. Den Weihnachtsmarkt gibt es dieses Jahr nicht , da er vom Kanton aus nur mit Zertifikatpflicht durchgeführt werden darf. Organisator Markus Arnold betont, dass es für den zuständigen Verein wichtig ist, dass niemand vom Event ausgeschlossen wird. Mit einer zwei Meter hohen Umzäunung und Zertifikatspflicht sei dies nicht gewährleistet. Deshalb wurde die schwere Entscheidung getroffen, den Weihnachtsmarkt dieses Jahr nicht auf die Beine zu stellen.

Andernorts, zum Beispiel in Baar, Luthern oder Montreux , öffnen schon diese Woche einige Weihnachtsmärkte. Für die Umsetzung der Schutzmassnahmen sind die Kantone verantwortlich, dort gelten unterschiedliche Auflagen und Regeln.

