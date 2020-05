Liga-Präsident Schifferle

«Corona bedroht den Schweizer Fussball in seiner Existenz»

Zum ersten Mal äussert sich auch der Präsident der Swiss Football League in aller Deutlichkeit: Ohne staatliches Geld habe der Schweizer Fussball keine Überlebenschance.

Es ist ein Hilferuf, den Heinrich Schifferle an die Öffentlichkeit sendet. Der Präsident der Swiss Football League (SFL) zeigt mit aller Deutlichkeit auf, was mit dem Schweizer Fussball während der Corona-Krise passiert. In einem Interview auf der SFL-Homepage unterstreicht er: «Corona bedroht den Schweizer Fussball in seiner Existenz.»