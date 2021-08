Psychologe Urs Braun klärt auf - Junge sind wegen Corona-Pandemie deprimierter

Referat «Pandemie – was sie mit uns macht»

Wer sich für Psychologie interessiert oder mit psychologischen Themen zu tun hat, ist zum Vortrag von Dr. Urs Braun, leitender Psychologe der Psychiatrie St. Gallen Nord, eingeladen. Dieser findet am Montag den 30. August 2021 von 19.30 bis 21.00 Uhr in Wil SG im Hörsaal Haus C03 der Psychiatrie St. Gallen Nord, unter Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln wie auch der Maskentragpflicht, statt. Ein Covid-Zertifikat ist erforderlich. Wer nicht an der Veranstaltung teilnehmen kann, findet die Aufzeichnung des Referats am nächsten Tag auf der Website der Psychiatrie St. Gallen Nord.