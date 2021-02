Es war kein schöner Geburtstag für die 51-jährige Patricia Mason, die an Covid-19 erkrankt war. Ihr Mann musste sie in die Notaufnahme bringen und hatte sie danach fast einen Monat lang nicht wiedergesehen, wie die «Los Angeles Times» in einem Artikel schreibt. Zwei Tage später rief der Arzt an und überbrachte die Hiobsbotschaft: Mason hatte eine weniger als 30 Prozent hohe Überlebenschance.