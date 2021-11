Hungerstreik nach Verhaftung : Corona-Bloggerin aus Wuhan «lebt vielleicht nicht mehr lange»

Zhang Zhan berichtete kritisch über die Ausbreitung des Coronavirus in der Millionenmetropole Wuhan. Dafür musste sie ins Gefängnis. Ihr Gesundheitszustand soll sich stark verschlechtert haben.

Die chinesische Bloggerin Zhang Zhan, die damals die Corona-Ausbreitung in Wuhan bekannt machte, ist in einem chinesischen Gefängnis in den Hungerstreik getreten.

Amnesty International fordert ihre Freilassung

Die Behörden in China verfolgen eine rigorose Politik zur Eindämmung des Coronavirus. Wer die Erfolge der Regierung im Kampf gegen die Pandemie in Frage stellt, muss mit Repressalien rechnen. Zhang ist eine von vier Bloggern, die wegen ihrer Berichte über die Corona-Lage in Wuhan in Haft sitzen.