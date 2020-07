Aktualisiert vor 31min

Quartalsbericht

Corona-Boom bei Netflix ebbt ab

Der Online-Videodienst Netflix ist im zweiten Quartal nicht mehr so stark gewachsen wie zu Beginn der Corona-Pandemie. Und der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte kam am Markt nicht gut an.

Netflix' Konzernchef Reed Hastings (links) und Ted Sarandos, der bei Netflix für die Inhalte verantwortlich ist, spüren ein nachlassendes Kundeninteresse nach den Lockerungen der Corona-Massnahmen. (Archivbild) Keystone/Ahn Young-joon

Darum gehts Im zweiten Quartal kamen bei Netflix 10,1 Millionen Bezahlabos dazu.

Ende Juni brachte es der Streaming-Marktführer auf insgesamt knapp 193 Millionen Abos.

Das Unternehmen rechnet für die zweite Jahreshälfte mit weniger Wachstum, was am Markt nicht gut ankam.

Der Streaming-Marktführer Netflix ist in diesem Jahr erfolgsverwöhnt. In der Corona-Pandemie boomten die Abo-Zahlen. Die Aktie kletterte von einem Rekordhoch zum nächsten. Nun gibt es einen Dämpfer.

Der Online-Videodienst Netflix profitiert zwar weiter davon, dass viele Menschen in der Corona-Krise zuhause bleiben und Fernsehen schauen. Allerdings hat der Kundenansturm im Zuge der Pandemie inzwischen schon wieder deutlich nachgelassen.

Nach dem Abo-Boom zu Jahresbeginn kamen im zweiten Quartal unterm Strich 10,1 Millionen Bezahlabos dazu, wie der Streaming-Marktführer am Donnerstag nach US-Börsenschluss im kalifornischen Los Gatos mitteilte. Im vorherigen Vierteljahr waren es noch 15,8 Millionen gewesen. Ende Juni brachte Netflix es weltweit insgesamt auf knapp 193 Millionen bezahlte Abos.

Andrang lässt nach

Das Unternehmen rechnet damit, dass der Andrang weiter abnimmt. «Wir erwarten in der zweiten Jahreshälfte weniger Wachstum als im Vorjahr», erklärte Netflix-Chef Reed Hastings im Brief an die Aktionäre.

Das kam am Markt nicht gut an. Die Aktie stürzte nachbörslich zeitweise um rund 12 Prozent ab, obwohl Netflix seine eigene Quartalsprognose und die vieler Analysten übertraf. Das Unternehmen ist dieses Jahr bislang allerdings einer der grössten Börsengewinner. Der Titel hat 2020 schon über 60 Prozent zugelegt.

Starke Serien

Im Vorquartal hatten die Ausgehbeschränkungen aufgrund der Corona-Krise und Serienhits wie «Tiger King» dem Videodienst einen ungewöhnlich starken Zuwachs an neuen Kunden beschert, was am Finanzmarkt für grosse Euphorie sorgte.

Der Aktienkurs kletterte in den vergangenen Monaten von einem Rekordhoch zum nächsten. Mit einem Börsenwert von zuletzt rund 232 Milliarden Dollar zog der Streaming-Marktführer sogar am Hollywood-Giganten Walt Disney vorbei, dem die Corona-Krise im Gegensatz zu Netflix stark zusetzt.

Zahlreiche Blockbuster

Dass der Kundenzustrom verglichen mit dem starken Auftaktquartal abebben dürfte, hatte Netflix selbst bereits so vorausgesagt. Erschwerend hinzu kam im vergangenen Vierteljahr auch, dass die ganz grossen Blockbuster-Produktionen trotz einer neuen Staffel des Crime-Dramas «Money Heist», Spike Lees neuem Film «Da 5 Bloods» oder der Comedy-Produktion «Space Force» diesmal fehlten.

Geschäftlich lief es dennoch rund. Die Erlöse legten im Jahresvergleich um starke 25 Prozent auf 6,2 Milliarden Dollar zu und der Gewinn um weit mehr als das Doppelte auf 720 Millionen Dollar.

Wichtige Personalentscheide

Neben den Quartalszahlen verkündete Netflix auch noch eine wichtige Personalentscheidung. Der seit über 20 Jahren im Unternehmen tätige Programmchef Ted Sarandos wurde neben Hastings zum Co-Konzernchef ernannt. Sarandos erhält auch einen Sitz im mächtigen Verwaltungsrat, der dem CEO übergeordnet ist.

Der Wechsel mache offiziell, was de facto ohnehin schon Realität gewesen sei – nämlich, «dass Ted und ich uns die Führung von Netflix teilen», begründete Hastings den Schritt. Sarandos soll trotz der Beförderung weiterhin die Programmauswahl des Streaming-Riesen verantworten.