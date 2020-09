Der Buckeldelfin

Aufgrund ihres buckelartigen Rückens werden die Säugetiere Buckeldelfine oder auch Sousa genannt. Die Delfine erreichen eine Länge von zwei bis drei Metern und können in der Färbung sehr unterschiedlich – braungrau, grau, rosa oder weiss - sein. In China gilt der Buckeldelfin auch als «Panda der Meere». Denn dort sind sie besonders stark bedroht und dementsprechend gut geschützt. Die Gesellschaft zur Rettung der Delphine GRD sagt, dass es rund 2000 Delfine in den Meeresgebieten rund um China gibt. Buckeldelfine leben Küstennah und entfernen sich meist nicht weiter als 400 Meter von der Küste.