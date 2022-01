Findet das Spiel am Freitag statt? : Corona-Chaos bei den Bayern – Münchner wollen Gladbach-Spiel verschieben

Am Freitag startet die Bundesliga in die Rückrunde – mit dem Kracher zwischen dem FC Bayern München und Mönchengladbach. Doch es gibt grosse Corona-Sorgen in der höchsten deutschen Fussball-Liga.

1 / 5 Gleich acht Spieler sind beim FC Bayern mit dem Coronavirus infiziert. Darunter auch Manuel Neuer. imago images/Sven Simon Daher stellt sich die Frage: Wird der Rückrunden-Start in der Bundesliga abgesagt? imago images/Sven Simon Leroy Sane, Lucas Hernandez und Dayot Upamecano befinden sich zum Beispiel in Corona-Quarantäne. imago images/Sven Simon

Darum gehts Gleich acht Bayern-Profis sind positiv auf Corona getestet worden.

Nun ist der Rückrundenstart gegen Gladbach sogar in Gefahr.

Auch die Borussen haben einige Corona-Fälle zu beklagen.

Bayern-Sportdirektor Salihamidzic lädiert für eine Verschiebung des Spiels.

Beim FC Bayern ist die Corona-Not gross. Mit Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corenin Tolisso, Omar Richards, Lucas Hernández, Tanguy Nianzou, Leroy Sané und Dayot Upamecano sind gleich acht Münchner Profis vor dem Bundesliga-Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag positiv auf das Virus getestet worden. Droht nun die Verschiebung des Spiels?

Die Deutsche Fussball Liga (DFL) hat sich diesbezüglich auf eine Regelung mit allen Vereinen zu Beginn der Pandemie geeinigt. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Wie viele Spieler müssen einsatzfähig sein, damit ein Bundesliga-Spiel stattfinden kann?

Laut DFL-Spielordnung müssen mindestens 15 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler zur Verfügung stehen. Zu diesen 15 Akteuren müssen mindestens neun Lizenzspieler, darunter ein Torwart, zählen. Wichtig ist dabei, dass verletzte oder gesperrte Spieler als «zur Verfügung stehend» gelten, da es sich um sporttypische Sachverhalte handelt. Ein verletzungsbedingter Ausfall etwa von Nationalspieler Leon Goretzka vermindert das Bayern-Kontingent in diesem Fall nicht.

Wie viele Spieler stehen den Bayern zur Verfügung?

Nun, Trainer Julian Nagelsmann bereitet den FC Bayern München trotz des Corona-Notstands im Kader des Herbstmeisters weiter auf den angesetzten Rückrundenstart in der Fussball-Bundesliga vor. Am Mittwoch waren bei der nächsten nicht öffentlichen Übungseinheit auf dem Vereinsgelände aber gerade mal zehn Feldspieler bei den ersten Übungen auf dem Platz zu sehen. Dazu kamen die Torhüter Sven Ulreich und Christian Früchtl sowie U19-Schlussmann Johannes Schenk. Der Rekordmeister hat – wie erwähnt – gleich acht positive Corona-Fälle in seinem Profi-Kader. Verpassen werden den Rückrundenauftakt auch Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting und Abwehrspieler Bouna Sarr wegen ihrer Abstellungen für den Afrika-Cup.

Hat Borussia Mönchengladbach auch positive Corona-Fälle?

Ja. Nicht nur beim Rekordmeister aus München herrscht ein Corona-Chaos. Auch die Borussen haben einige Ausfälle wegen des Coronavirus zu beklagen. So befinden sich bei den Borussen vier Spieler in Corona-Quarantäne (Darunter Nati-Star Denis Zakaria sowie Joe Scally, Keanan Bennetts und Mamadou Doucouré ). Sie stehen gegen die Bayern wohl nicht zur Verfügung.

Wie weisen die betroffenen Clubs die Corona-Fälle nach?

In erster Linie sind die behördlichen Anordnungen auf eine Isolation einzureichen. Steht diese Anordnung bei einem Spieler noch aus, gilt er auch als erkrankt, wenn er positiv getestet worden ist. Kontaktpersonen eines positiv getesteten Spielers gelten nur dann als erkrankt, wenn für sie durch eine zuständige Behörde eine Quarantäne angeordnet worden ist.

Welche Frist gilt für den Antrag auf Verschiebung?

Ein Antrag auf Absetzung ist unverzüglich nach Bekanntwerden der Erkrankungen vorzulegen. Also, sobald der Verein das Kontingent von 15 Spielern nicht mehr aufbieten kann. Die DFL entscheidet über den Antrag.

Wann muss das Spiel nachgeholt werden?

Die Partie muss grundsätzlich spätestens am folgenden spielfreien Dienstag oder Mittwoch angesetzt werden, wenn an diesen Tagen kein übergeordneter Spielbetrieb stattfindet. Im Falle der Partie zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach wäre eine Ansetzung am 11. oder 12. Januar möglich, da unter der Woche keine weiteren Spiele stattfinden. Entscheidend für eine Verschiebung wäre letztendlich ein Antrag des FC Bayern, sobald ihm nicht mehr genügend gesunde und spielberechtigte Spieler zu Verfügung stehen.

Was ist der aktuelle Stand?

Wie Sky-Reporter Florian Plettenberg berichtet, steht der Rückrundenstart gegen Borussia Mönchengladbach auf der Kippe. Laut Plettenberg stehen die Bayern bereits in Kontakt mit der DFL, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Das Problem der Bayern: Die Amateure befinden sich in der Winterpause und trainieren noch nicht. Das heisst, es wird schwierig, diese Spieler einzusetzen. «Es ist so, dass Bayern gerne absetzen würde», sagte derweil Eberl bei einer Pressekonferenz der Borussia am Mittwoch in Mönchengladbach. Er habe mit der Liga gesprochen und auch mit Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic, berichtete Eberl. «Das ist nicht unsere Thematik», bemerkte er zur Entscheidung der Deutschen Fussball Liga.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Corona-Zeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!