2020 kam die Schweizerin Belinda Bencic in die 3. Runde. Hier zu sehen: Ihr Einzug in die 2. Runde des Australian Open.

Chaos am Australian Open: Unmittelbar vor dem am Montag beginnenden Australian Open der Tennis-Profis in Melbourne, sorgt ein positiver Corona-Fall eines Hotelmitarbeiters für Aufregung. Laut australischen Medienberichten müssen sich nun 507 Spieler*Innen und Offizielle der Australian-Open-Bubble in Quarantäne begeben, weil sie möglicherweise Kontakt zu dem Hotel-Angestellten hatten.