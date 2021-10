Basel – Corona-Demo bewilligt, Polizei hält Route wegen Gegendemo geheim

In einem früheren Aufruf war noch vom Barfüsserplatz die Rede. Die Polizei dürfte den Gesuchstellern aber klar gemacht haben, dass das nicht in Frage komme.

Am Samstag um 14 Uhr wollen sich Gegner und Gegnerinnen der Coronamassnahmen in Basel im De Wette Park beim Bahnhof SBB versammeln. Die Kundgebung ist inzwischen von der Basler Kantonspolizei bewilligt worden, wie diese auf Anfrage mitteilte. «Die Kantonspolizei hat die Demonstration im Rahmen der Abwägung von Interessen und Gefahren bewilligt – auch, weil sich die Kantonspolizei mit den Gesuchstellern auf eine entsprechende Route einigen konnte», erklärt Adrian Plachesi, Sprecher des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements.

Über die Route macht er aber keine weitere Angaben. «Aus Überlegungen der Sicherheit, vor allem mit Blick auf die Gegendemo, möchten wir uns dazu nicht weiter äussern», so Plachesi. Denn: Linke Aktivisten und Aktivistinnen des Bündnisses «Basel Nazifrei» hatten am Sonntag eine Gegenkundgebung angekündigt. Für diese ist bis am Mittwoch kein ordentliches Gesuch bei der Kantonspolizei eingegangen.