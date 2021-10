Unbewilligte Kundgebung – Corona-Demo in Bern – Polizei setzt Gummischrot und Wasserwerfer ein

Seit mehreren Wochen kommt es in Bern immer wieder zu unbewilligten Kundgebungen von Massnahmen-Gegnern. Die Polizei musste in der Vergangenheit Demonstranten mit Wasserwerfern am Überklettern des Zauns um das Bundeshaus hindern.

Auch die Glocken der «Freiheitstrychler», die in der Vergangenheit bereits an verschiedenen Massnahmen-Demos in der Schweiz teilnahmen, ertönen in Bern.