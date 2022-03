Massnahmen-Protest während Krieg – Corona-Demo sorgt für Shitstorm – «wohlstandsverdummte Vollpfosten»

Viele Baslerinnen und Basler sind empört. So auch Grossratspräsident Joël Thüring: «Eine Demo von Freiheitstrychlern in Basel. ‹Freiheitsdemo. › Gegen (welche?) Corona-Massnahmen», ärgert er sich auf Twitter.

Am Samstag fanden in der Basler Innenstadt zwei Demonstrationen statt.

Am Samstag gingen zwischen 500 und 550 Personen in Basel-Stadt im Rahmen einer Corona-Demonstration auf die Strasse. Gleichzeitig marschierten, nach Polizeiangaben, 80 Menschen, um «gegen Krieg und Militarisierung» in der Ukraine zu demonstrieren.

Der Corona-Protestzug versammelte sich in der Nähe des Bahnhofs, um sich dann über die Wettsteinbrücke zum Messeplatz zu begeben. Voran gingen laut dem Regionalsender Telebasel Trychler, die mit Kuhglocken die Menschenmenge laut ankündigten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hielten Plakate mit Slogans wie «Die Wahrheit muss ans Licht» in die Luft. Andere forderten das Ende der Covid-Zertifikate. Die Demonstration wurde im Vorfeld von den Basler Behörden bewilligt.

Die Tatsache, dass die Corona-Skeptiker und -Skeptikerinnen zu einem Zeitpunkt auf die Strasse gehen, in dem im ganzen Land gegen den Krieg in der Ukraine protestiert wird, stösst vielen Baslerinnen und Basler sauer auf. SP-Nationalrätin Sarah Wyss twitterte am Samstag: « Demonstrationfreiheit, ja. Aber Verständnis für die Demo heute in Basel-Stadt der Corona-was-auch-immer-Gegner habe ich nicht.»