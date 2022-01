Bern : Corona-Demo wurde von Neonazis angeführt

In Bern gab es am Samstagnachmittag eine Corona-Kundgebung mit rund 2000 Personen. An die Spitze des Umzugs setzte sich eine Gruppe von Rechtsradikalen – die Massnahmengegner bekamen davon anscheinend nichts mit.