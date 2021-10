Von Gummischrot im Auge verletzt – Massnahmen-Gegner will Anzeige gegen Berner Polizei erstatten

Jeden Donnerstag demonstrieren Massnahmengegnerinnen und Massnahmengegner in Bern. Und das unbewilligt. Die Kantonspolizei Bern wurde von der Stadt beauftragt, den Protestumzug zu unterbinden. In der Rathausgasse nutzte die Polizei Gummischrot, um ein Vordringen der Demonstrierenden in die untere Altstadt zu verhindern.