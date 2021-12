«Wahre Bräune kommt von innen» – Corona-Demonstrantin offenbar zentral bei Vernetzung der Neonazis

Die Frau war an verschiedensten Corona-Demonstrationen präsent. So etwa auch an einer Demonstration in Zug (Bild) im vergangenen Februar.

An verschiedenen Corona-Kundgebungen habe man die Frau angetroffen, teilweise begleitet von Neonazis, die in den Gruppen Eisern Luzern oder Junge Tat aktiv sind. Bei Demos hat die Frau gemäss Bericht auch Fotos von Gegendemonstr anten gemacht und diese Bilder mit Namen der Personen veröffentlicht. Auch von einem Journalisten hat sie an einer Demo ein Foto gemacht. Das Bild landete wenig später auf Instagram mit dem Aufruf, dass man den Mann « isolieren » solle, weil er negativ über die Demonstr ierenden berichte.

2020 wurde die Frau eingebürgert

Kurios: 2020 hat die Frau trotz ihres Hintergrundes das Kantonsbürgerrecht erhalten. Sie lebt in einer kleinen Gemeinde im Kanton Luzern. Besonders der Ehemann der 32-Jährigen (Name der Redaktion bekannt) ist in der Neonaziszene in Sachsen in Ostdeutschland bekannt. Mehrfach wurde er dort mit rechtsextremen Gewalttaten in Verbindung gebracht. Auch war er Mitglied des Motorradclubs Gremium MC, dessen Ableger in Sachsen 2013 verboten wurde. Ein Jahr zuvor hatte er sich jedoch bereits in die Schweiz abgesetzt und in der Stadt Luzern ein Tattoo -S tudio eröffnet.