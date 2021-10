Teure Polizeieinsätze : Corona-Demos kosten Steuerzahler Millionen

Corona Massnahmen-Kritikerinnen und -Kritiker treffen sich zu zahlreichen, meist unbewilligten Kundgebungen. Sie randalieren und legen den Verkehr lahm. Alleine in der Bundesstadt gab es schon weit über 30 Kundgebungen.

In Solothurn trafen sich die Massnahmen-Kritikerinnen und -Kritiker bisher zu drei Demonstrationen. Am 29. Mai erstickte die Polizei die Demo im Keim. Der Grosseinsatz, bei dem auch Polizistinnen und Polizisten aus anderen Kantonen im Einsatz standen, belastet die Solothurner Staatskasse enorm, wie der Regierungsrat in einer Stellungnahme gegenüber dem Kantonsrat mitteilt.