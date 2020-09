450 Millionen Franken Umsatz

Am Black Friday bieten dieses Jahr am 27. November mehr als 300 Schweizer Shops spezielle Aktionen und hohe Rabatte an. Der Tag ist traditionell der Startschuss für die Weihnachtseinkäufe. Er findet immer am Tag nach Thanksgiving statt. Die Schweizer Händler machen rund 450 Millionen Franken Umsatz am Black Friday allein. So geben Schweizer Konsumenten am Schnäppchentag durchschnittlich 150 Franken aus. Gut die Hälfte der Schweizer Schnäppchenjäger tätigt ihre Black-Friday-Einkäufe sowohl in den Filialen als auch online.